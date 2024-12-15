Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 683Ь Забайкальск — Борзя.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:14
2 ч. 21 мин.
16:35
5
Маршрут следования поезда 683Ь Забайкальск — Борзя на карте со всеми остановками
Расписание поезда Забайкальск — Борзя с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Забайкал
14:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Билютуй
14:50
14:52
27 км.
0 ч. 36 мин.
Даурия
15:14
15:19
47 км.
1 ч. 0 мин.
Харанор
15:43
15:45
70 км.
1 ч. 29 мин.
Борзя
16:35
102 км.
2 ч. 21 мин.
