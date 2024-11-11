Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6830 Апрелевка — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
18:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
18:55
18:56
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
18:58
18:59
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
19:01
19:02
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
19:05
19:05
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
19:07
19:07
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
19:11
19:12
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
19:16
19:16
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
19:19
19:19
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
19:22
19:23
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
19:25
19:26
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
19:29
19:29
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
19:32
19:32
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
19:34
19:35
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
19:36
19:37
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
19:40
19:40
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
19:42
19:43
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
19:45
19:46
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
19:47
19:47
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
19:55
19:56
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
19:59
19:59
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
20:02
20:02
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
20:07
20:08
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
20:11
20:12
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
20:15
20:16
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
20:21
20:21
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
20:24
20:24
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
20:27
20:27
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
20:30
20:30
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
20:33
20:33
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
20:37
20:37
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
20:40
20:40
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
20:43
20:43
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
20:46
20:46
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
20:50
20:51
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
20:54
20:54
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
20:56
20:57
62 км.
2 ч. 4 мин.
Купавна
21:00
21:01
64 км.
2 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 33км
21:03
21:04
66 км.
2 ч. 11 мин.
Электроугли
21:07
21:07
69 км.
2 ч. 15 мин.
Платформа 43км
21:12
21:12
74 км.
2 ч. 20 мин.
Храпуново
21:15
21:16
77 км.
2 ч. 23 мин.
Фрязево
21:21
21:22
84 км.
2 ч. 29 мин.
Павловский Посад
21:32
21:33
97 км.
2 ч. 40 мин.
Дрезна
21:41
21:42
108 км.
2 ч. 49 мин.
Орехово-Зуево
21:49
21:50
117 км.
2 ч. 57 мин.
Крутое
21:54
21:55
119 км.
3 ч. 2 мин.
Воиново
22:00
22:00
124 км.
3 ч. 8 мин.
Усад
22:02
22:03
127 км.
3 ч. 10 мин.
Глубоково
22:06
22:07
130 км.
3 ч. 14 мин.
Покров
22:10
22:10
133 км.
3 ч. 18 мин.
Платформа 113км
22:14
22:14
137 км.
3 ч. 22 мин.
Омутище
22:17
22:17
139 км.
3 ч. 25 мин.
Леоново
22:21
22:21
143 км.
3 ч. 29 мин.
Петушки
22:28
147 км.
3 ч. 36 мин.
