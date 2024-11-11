Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6832 Апрелевка — Крутое.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6832 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
18:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
19:00
19:01
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
19:03
19:04
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
19:06
19:07
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
19:10
19:10
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
19:12
19:12
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
19:16
19:17
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
19:21
19:21
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
19:24
19:24
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
19:27
19:28
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
19:30
19:31
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
19:34
19:34
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
19:37
19:37
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
19:39
19:40
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
19:41
19:42
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
19:45
19:45
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
19:47
19:48
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
19:50
19:51
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
19:52
19:52
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:00
20:01
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
20:04
20:04
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
20:07
20:07
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
20:12
20:13
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
20:16
20:17
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
20:20
20:21
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
20:26
20:26
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
20:29
20:29
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
20:32
20:32
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
20:35
20:35
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
20:38
20:38
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
20:42
20:42
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
20:45
20:45
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
20:48
20:48
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
20:51
20:51
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
20:55
20:56
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
20:59
21:00
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
21:02
21:02
62 км.
2 ч. 5 мин.
Купавна
21:05
21:06
64 км.
2 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 33км
21:09
21:09
66 км.
2 ч. 12 мин.
Электроугли
21:13
21:14
69 км.
2 ч. 16 мин.
Платформа 43км
21:18
21:19
74 км.
2 ч. 21 мин.
Храпуново
21:22
21:22
77 км.
2 ч. 25 мин.
Есино
21:24
21:25
78 км.
2 ч. 27 мин.
Фрязево
21:29
21:30
83 км.
2 ч. 32 мин.
Казанское
21:35
21:36
90 км.
2 ч. 38 мин.
Вохна
21:39
21:40
93 км.
2 ч. 42 мин.
Павловский Посад
21:43
21:44
95 км.
2 ч. 46 мин.
Назарьево
21:49
21:49
101 км.
2 ч. 52 мин.
Дрезна
21:53
21:54
105 км.
2 ч. 56 мин.
Кабаново
21:58
21:59
110 км.
3 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 87км
22:01
22:01
112 км.
3 ч. 4 мин.
Орехово-Зуево
22:04
22:06
114 км.
3 ч. 7 мин.
Крутое
22:11
116 км.
3 ч. 14 мин.
