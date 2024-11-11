Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 6833 Петушки — Москва
Маршрут следования поезда 6833 Петушки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
19:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
19:15
19:16
4 км.
0 ч. 7 мин.
Омутище
19:19
19:20
8 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 113км
19:22
19:23
10 км.
0 ч. 14 мин.
Покров
19:26
19:27
14 км.
0 ч. 18 мин.
Глубоково
19:30
19:31
17 км.
0 ч. 22 мин.
Усад
19:34
19:35
20 км.
0 ч. 26 мин.
Воиново
19:37
19:37
23 км.
0 ч. 29 мин.
Крутое
19:42
19:43
28 км.
0 ч. 34 мин.
Орехово-Зуево
19:46
19:47
30 км.
0 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 87км
19:50
19:50
32 км.
0 ч. 42 мин.
Кабаново
19:52
19:53
34 км.
0 ч. 44 мин.
Дрезна
19:57
19:57
39 км.
0 ч. 49 мин.
Павловский Посад
20:05
20:06
50 км.
0 ч. 57 мин.
Фрязево
20:17
20:18
63 км.
1 ч. 9 мин.
Храпуново
20:25
20:25
70 км.
1 ч. 17 мин.
Платформа 43км
20:28
20:29
73 км.
1 ч. 20 мин.
Электроугли
20:33
20:34
78 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 33км
20:37
20:37
81 км.
1 ч. 29 мин.
Купавна
20:40
20:41
83 км.
1 ч. 32 мин.
Заря
20:43
20:44
85 км.
1 ч. 35 мин.
Железнодорожная
20:49
20:50
89 км.
1 ч. 41 мин.
Реутов
20:58
20:59
98 км.
1 ч. 50 мин.
Новогиреево
21:01
21:02
100 км.
1 ч. 53 мин.
Нижегородская
21:08
21:09
105 км.
2 ч. 0 мин.
Серп И Молот
21:13
21:14
108 км.
2 ч. 5 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:17
21:18
109 км.
2 ч. 9 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
21:22
111 км.
2 ч. 15 мин.
