Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 683Ч Забайкальск — Борзя. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 683Ч Забайкальск — Борзя на карте со всеми остановками
Расписание поезда Забайкальск — Борзя с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Забайкал
14:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Билютуй
14:47
14:49
27 км.
0 ч. 35 мин.
Даурия
15:10
15:15
47 км.
0 ч. 58 мин.
Харанор
15:41
15:43
70 км.
1 ч. 29 мин.
Борзя
16:37
102 км.
2 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон страшный как черт. Постельное белье было с дырками. На подушке спать невозможно, вся в пятнах и твердая как полено. Отвратительно просто. Самый худший поезд за последние 3 года!!
Ощущение просто не передать словами. Пандемия, вся фигня. Купе – 5 человек. Пожилая женщина, я, молодая мама с 2 дочками и видимо её мама. Обе кашляют каждые 5 минут, нет ни на одной масок, дети орут… Весело было.
На рельсах качало из стороны в сторону вагон постоянно. Была бы у меня морская болезнь – точно бы уже где-то обнимался с унитазом. Что-то не то с вагоном. Потому что я буквально месяц назад ездил в этом же направлении, было все нормально. Так не болтало.
Ехала в купе. Для пассажиров на второй полке нет розеток. Приходится все время просить пассажиров с нижних полок. Сделайте что-то с этим. Не хочется постоянно людей беспокоить.
Проводница хамоватая девушка. Молодая и при этом не умеет себя со старшими вести. Сделал ей замечание. Напишу еще на вокзале в жалобную книгу. И в интернете тоже.