Маршрут следования и продажа билетов
22:00
5 ч. 20 мин.
6
Маршрут следования поезда 684Э Уссурийск — Находка (ст. Тихоокеанская) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уссурийск — Находка (ст. Тихоокеанская) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уссурийск
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Артем
23:26
23:27
52 км.
1 ч. 26 мин.
Смоляниново
00:08
00:33
77 км.
2 ч. 8 мин.
Партизанск
02:08
02:12
134 км.
4 ч. 8 мин.
Находка
02:54
03:04
170 км.
4 ч. 54 мин.
Тихоокеанская
03:20
177 км.
5 ч. 20 мин.
