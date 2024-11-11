Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6842 Лесной Городок — Петушки. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:12
3 ч. 11 мин.
23:23
46
Маршрут следования поезда 6842 Лесной Городок — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
20:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
20:16
20:16
3 км.
0 ч. 4 мин.
Мичуринец
20:19
20:19
5 км.
0 ч. 7 мин.
Переделкино
20:22
20:23
7 км.
0 ч. 10 мин.
Солнечная
20:25
20:26
8 км.
0 ч. 13 мин.
Мещерская
Киевское Направление
20:29
20:29
10 км.
0 ч. 17 мин.
Очаково I
20:32
20:32
12 км.
0 ч. 20 мин.
Аминьевская
20:34
20:35
13 км.
0 ч. 22 мин.
Матвеевское
20:36
20:37
14 км.
0 ч. 24 мин.
Минская
20:40
20:40
16 км.
0 ч. 28 мин.
Поклонная
20:42
20:43
17 км.
0 ч. 30 мин.
Кутузовская
Мцд-4
20:45
20:46
18 км.
0 ч. 33 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
20:47
20:47
19 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:55
20:56
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
20:59
20:59
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
21:02
21:02
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
21:07
21:08
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:11
21:12
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
21:15
21:16
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
21:21
21:21
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
21:24
21:24
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
21:27
21:27
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
21:30
21:30
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
21:33
21:33
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
21:37
21:37
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
21:40
21:40
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
21:43
21:43
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
21:46
21:46
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
21:50
21:52
48 км.
1 ч. 38 мин.
Купавна
21:58
21:59
55 км.
1 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 33км
22:02
22:02
57 км.
1 ч. 50 мин.
Электроугли
22:05
22:06
60 км.
1 ч. 53 мин.
Фрязево
22:16
22:17
76 км.
2 ч. 4 мин.
Павловский Посад
22:27
22:28
89 км.
2 ч. 15 мин.
Дрезна
22:36
22:37
100 км.
2 ч. 24 мин.
Кабаново
22:41
22:41
105 км.
2 ч. 29 мин.
Орехово-Зуево
22:45
22:47
109 км.
2 ч. 33 мин.
Крутое
22:50
22:50
111 км.
2 ч. 38 мин.
Воиново
22:55
22:56
116 км.
2 ч. 43 мин.
Усад
22:58
22:58
119 км.
2 ч. 46 мин.
Глубоково
23:02
23:02
122 км.
2 ч. 50 мин.
Покров
23:05
23:06
125 км.
2 ч. 53 мин.
Платформа 113км
23:09
23:10
129 км.
2 ч. 57 мин.
Омутище
23:12
23:13
131 км.
3 ч. 0 мин.
Леоново
23:16
23:17
135 км.
3 ч. 4 мин.
Петушки
23:23
139 км.
3 ч. 11 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Лесной Городок → Петушки Распечатать расписание поезда