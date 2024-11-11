Маршрут следования поезда 6849 Петушки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
20:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
20:52
20:52
4 км.
0 ч. 7 мин.
Омутище
20:56
20:56
8 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 113км
20:59
20:59
10 км.
0 ч. 14 мин.
Покров
21:03
21:03
14 км.
0 ч. 18 мин.
Глубоково
21:06
21:07
17 км.
0 ч. 21 мин.
Усад
21:10
21:11
20 км.
0 ч. 25 мин.
Воиново
21:13
21:13
23 км.
0 ч. 28 мин.
Крутое
21:18
21:19
28 км.
0 ч. 33 мин.
Орехово-Зуево
21:22
21:23
30 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 87км
21:26
21:27
32 км.
0 ч. 41 мин.
Кабаново
21:29
21:29
34 км.
0 ч. 44 мин.
Дрезна
21:33
21:34
39 км.
0 ч. 48 мин.
Назарьево
21:38
21:38
43 км.
0 ч. 53 мин.
Павловский Посад
21:43
21:44
49 км.
0 ч. 58 мин.
Фрязево
21:55
21:56
62 км.
1 ч. 10 мин.
Храпуново
22:03
22:03
69 км.
1 ч. 18 мин.
Электроугли
22:10
22:10
78 км.
1 ч. 25 мин.
Купавна
22:15
22:16
83 км.
1 ч. 30 мин.
Железнодорожная
22:22
22:23
90 км.
1 ч. 37 мин.
Ольгино
22:27
22:27
91 км.
1 ч. 42 мин.
Кучино
22:29
22:30
92 км.
1 ч. 44 мин.
Салтыковская
22:32
22:33
94 км.
1 ч. 47 мин.
Никольское
22:36
22:36
95 км.
1 ч. 51 мин.
Реутов
22:40
22:41
97 км.
1 ч. 55 мин.
Новогиреево
22:44
22:44
99 км.
1 ч. 59 мин.
Кусково
22:47
22:47
100 км.
2 ч. 2 мин.
Чухлинка
22:50
22:51
102 км.
2 ч. 5 мин.
Нижегородская
22:54
22:55
103 км.
2 ч. 9 мин.
Серп И Молот
22:59
23:00
106 км.
2 ч. 14 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:03
23:04
107 км.
2 ч. 18 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
23:08
109 км.
2 ч. 24 мин.
