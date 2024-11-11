Маршрут следования и продажа билетов
18:31
12 ч. 59 мин.
07:30
12
Маршрут следования поезда 684С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
18:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
20:09
20:11
91 км.
1 ч. 38 мин.
Каневская
20:49
20:51
138 км.
2 ч. 18 мин.
Брюховецкая
21:20
21:22
170 км.
2 ч. 49 мин.
Краснодар 1
23:00
23:10
256 км.
4 ч. 29 мин.
Горячий Ключ
02:04
02:39
298 км.
7 ч. 33 мин.
Туапсе
04:24
04:34
359 км.
9 ч. 53 мин.
Лазаревская
05:16
05:20
386 км.
10 ч. 45 мин.
Лоо
06:22
06:24
418 км.
11 ч. 51 мин.
Сочи
06:46
06:54
434 км.
12 ч. 15 мин.
Хоста
07:13
07:15
447 км.
12 ч. 42 мин.
Адлер
07:30
455 км.
12 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала с маленьким ребенком, так в туалет вообще было не зайти никак! Грязно и воняло! Сделал замечание проводнику – ноль эмоций. Буду жаловаться выше. Антисанитария полная!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за хорошую поездку. В целом доволен всем. Если бы еще попадались культурные попутчики, то все было бы на 5+. Но, к сожалению, мы не можем выбирать тех, с кем едем.
Свежий приятный вагон. Новые матрасы и постельное белье. Всё чинно и хорошо. Я довольная как слон)))))))))))
Туалеты были открыты через 5 часов после посадки! Терпели до последнего. Открыли только один туалет и тот грязный до жути. На полу мокро (надеюсь что это была вода, а не что-то другое). Проводница делает вид что не при делах.
Покупала билет онлайн. Поездка прошла вполне хорошо. Ехала с подругой и ее мужем. Печь в вагоне топилась углём и периодически был запах паленого. Не сильно напрягал меня. Но считаю важным чтобы это знали.