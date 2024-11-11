Маршрут следования поезда 684Ж Адлер — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
17:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:27
17:29
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
17:50
17:55
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
18:21
18:24
37 км.
1 ч. 5 мин.
Лазаревская
19:06
19:25
69 км.
1 ч. 50 мин.
Туапсе
20:09
20:19
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
22:36
23:03
157 км.
5 ч. 20 мин.
Краснодар 1
23:59
00:05
199 км.
6 ч. 43 мин.
Брюховецкая
01:50
01:52
285 км.
8 ч. 34 мин.
Каневская
02:23
02:25
317 км.
9 ч. 7 мин.
Староминская-Тимашевск
03:30
03:32
364 км.
10 ч. 14 мин.
Ростов
Главный
04:53
455 км.
11 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Некоторые пассажиры ходят курить в туалет от чего потом запах распространяется по всему вагону. Я не курящая, поэтому мне очень неприятно все это нюхать. Один из туалетов был в нерабочем состоянии совсем.
Могу сказать, что нам с женой еще относительно повезло, потому что мы ехали в нормальных вагонах с нормальными туалетами. Т.е. БИО. Как оказалось этой привилегии были удостоены не все. Потому что к нам с соседних вагонов периодически приходили люди.
Ехали туда – было все нормально. Ехали обратно, так в туалет было вообще не зайти!!! Грязь, на полу разлита вода какая-то, воняло сильно! А после того как я увидела что проводник одной и той же тряпкой в туалете и в вагоне моет, а тряпка за версту воняет, то меня чуть не вывернуло!!!!!
Назад в будущее – я бы так эту поездку охарактеризовал, в частности сам поезд. Ретро пати можно устраивать из 50-ых, ничего не меняя вообще. Бутафория уже вся на месте.
Почему такие билеты дорогие!? Когда платила – думала что будут хотя бы вагоны повышенной комфортности. Оказались заниженной!! Грязь кругом. В санузел не зайти. Проводница вся в мыле бегает туда-сюда.