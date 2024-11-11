Маршрут следования поезда 6853 Крутое — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
22:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
22:09
22:10
2 км.
0 ч. 4 мин.
Кабаново
22:14
22:14
6 км.
0 ч. 9 мин.
Дрезна
22:18
22:19
11 км.
0 ч. 13 мин.
Назарьево
22:23
22:23
15 км.
0 ч. 18 мин.
Павловский Посад
22:28
22:29
21 км.
0 ч. 23 мин.
Казанское
22:35
22:35
27 км.
0 ч. 30 мин.
Фрязево
22:42
22:43
34 км.
0 ч. 37 мин.
Храпуново
22:49
22:50
41 км.
0 ч. 44 мин.
Электроугли
22:56
22:57
50 км.
0 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 33км
23:00
23:00
53 км.
0 ч. 55 мин.
Купавна
23:03
23:04
55 км.
0 ч. 58 мин.
Железнодорожная
23:10
23:11
62 км.
1 ч. 5 мин.
Ольгино
23:14
23:14
63 км.
1 ч. 9 мин.
Кучино
23:16
23:17
64 км.
1 ч. 11 мин.
Салтыковская
23:19
23:20
66 км.
1 ч. 14 мин.
Никольское
23:22
23:23
67 км.
1 ч. 17 мин.
Реутов
23:26
23:27
69 км.
1 ч. 21 мин.
Новогиреево
23:30
23:30
71 км.
1 ч. 25 мин.
Кусково
23:32
23:33
72 км.
1 ч. 27 мин.
Чухлинка
23:35
23:36
74 км.
1 ч. 30 мин.
Нижегородская
23:38
23:39
75 км.
1 ч. 33 мин.
Серп И Молот
23:43
23:44
78 км.
1 ч. 38 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:47
23:48
79 км.
1 ч. 42 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
23:51
81 км.
1 ч. 47 мин.
