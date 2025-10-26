Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6858 Москва — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Очаково I
21:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аминьевская
21:39
21:40
1 км.
0 ч. 2 мин.
Матвеевское
21:41
21:42
2 км.
0 ч. 4 мин.
Минская
21:45
21:45
4 км.
0 ч. 8 мин.
Поклонная
21:47
21:48
5 км.
0 ч. 10 мин.
Кутузовская
Мцд-4
21:50
21:51
6 км.
0 ч. 13 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
21:52
21:52
7 км.
0 ч. 15 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
22:00
22:01
11 км.
0 ч. 23 мин.
Савеловская
22:04
22:04
13 км.
0 ч. 27 мин.
Марьина Роща
22:07
22:07
15 км.
0 ч. 30 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
22:12
22:13
17 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:16
22:17
19 км.
0 ч. 39 мин.
Серп И Молот
22:20
22:21
20 км.
0 ч. 43 мин.
Нижегородская
22:26
22:27
23 км.
0 ч. 49 мин.
Новогиреево
22:33
22:33
28 км.
0 ч. 56 мин.
Реутов
22:36
22:36
30 км.
0 ч. 59 мин.
Железнодорожная
22:45
22:46
39 км.
1 ч. 8 мин.
Купавна
22:52
22:53
46 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 33км
22:56
22:56
48 км.
1 ч. 19 мин.
Электроугли
22:59
23:00
51 км.
1 ч. 22 мин.
Храпуново
23:06
23:07
60 км.
1 ч. 29 мин.
Фрязево
23:12
23:13
67 км.
1 ч. 35 мин.
Павловский Посад
23:23
23:24
80 км.
1 ч. 46 мин.
Назарьево
23:29
23:29
86 км.
1 ч. 52 мин.
Дрезна
23:33
23:34
90 км.
1 ч. 56 мин.
Кабаново
23:38
23:38
95 км.
2 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 87км
23:40
23:41
97 км.
2 ч. 3 мин.
Орехово-Зуево
23:44
23:45
99 км.
2 ч. 7 мин.
Крутое
23:48
23:49
101 км.
2 ч. 11 мин.
Воиново
23:54
23:54
106 км.
2 ч. 17 мин.
Усад
23:56
23:57
109 км.
2 ч. 19 мин.
Глубоково
00:00
00:01
112 км.
2 ч. 23 мин.
Покров
00:04
00:04
115 км.
2 ч. 27 мин.
Платформа 113км
00:08
00:08
119 км.
2 ч. 31 мин.
Омутище
00:11
00:11
121 км.
2 ч. 34 мин.
Леоново
00:15
00:15
125 км.
2 ч. 38 мин.
Петушки
00:23
129 км.
2 ч. 46 мин.
