Маршрут следования и продажа билетов
23:50
11 ч. 45 мин.
11:35
12
Маршрут следования поезда 686Г Йошкар-Ола — Арзамас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Йошкар-Ола — Арзамас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Йошкар-Ола
23:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Куяр
00:06
00:07
9 км.
0 ч. 16 мин.
Сурок
00:35
01:35
24 км.
0 ч. 45 мин.
Шелангер
02:23
02:25
49 км.
2 ч. 33 мин.
Помары
03:12
03:14
79 км.
3 ч. 22 мин.
Зеленый Дол
03:40
04:30
95 км.
3 ч. 50 мин.
Канаш
07:19
07:21
172 км.
7 ч. 29 мин.
Вурнары
07:55
07:57
205 км.
8 ч. 5 мин.
Шумерля
08:31
08:33
238 км.
8 ч. 41 мин.
Пильна
09:03
09:05
269 км.
9 ч. 13 мин.
Сергач
09:37
09:39
295 км.
9 ч. 47 мин.
Арзамас 1
11:35
403 км.
11 ч. 45 мин.
