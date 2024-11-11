Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6870 Апрелевка — Крутое. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6870 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
21:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
21:25
21:26
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
21:28
21:29
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
21:31
21:32
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
21:35
21:35
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
21:37
21:37
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
21:41
21:42
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
21:46
21:46
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
21:49
21:49
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
21:52
21:53
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
21:55
21:56
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
21:59
21:59
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
22:02
22:02
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
22:04
22:05
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
22:06
22:07
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
22:10
22:10
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
22:12
22:13
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
22:15
22:16
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
22:17
22:17
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
22:25
22:26
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
22:29
22:29
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
22:32
22:32
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
22:37
22:38
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:41
22:42
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
22:45
22:46
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
22:51
22:51
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
22:54
22:54
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
22:57
22:57
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
23:00
23:00
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
23:03
23:03
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
23:07
23:07
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
23:10
23:10
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
23:13
23:13
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
23:16
23:16
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
23:20
23:23
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
23:26
23:27
61 км.
2 ч. 4 мин.
Заря
23:29
23:30
62 км.
2 ч. 7 мин.
Купавна
23:33
23:34
64 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 33км
23:37
23:38
66 км.
2 ч. 15 мин.
Электроугли
23:41
23:42
69 км.
2 ч. 19 мин.
Платформа 43км
23:49
23:49
74 км.
2 ч. 27 мин.
Храпуново
23:53
23:54
77 км.
2 ч. 31 мин.
Есино
23:57
23:58
78 км.
2 ч. 35 мин.
Фрязево
00:03
00:04
83 км.
2 ч. 41 мин.
Казанское
00:10
00:11
90 км.
2 ч. 48 мин.
Вохна
00:15
00:15
93 км.
2 ч. 53 мин.
Павловский Посад
00:18
00:19
95 км.
2 ч. 56 мин.
Назарьево
00:24
00:25
101 км.
3 ч. 2 мин.
Дрезна
00:29
00:30
105 км.
3 ч. 7 мин.
Кабаново
00:34
00:34
110 км.
3 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 87км
00:36
00:37
112 км.
3 ч. 14 мин.
Орехово-Зуево
00:40
00:41
114 км.
3 ч. 18 мин.
Крутое
00:45
116 км.
3 ч. 23 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Апрелевка → Крутое Распечатать расписание поезда