Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6880 Апрелевка — Крутое. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 6880 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
22:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
22:05
22:06
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
22:08
22:09
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
22:11
22:12
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
22:15
22:15
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
22:17
22:17
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
22:21
22:22
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
22:26
22:26
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
22:29
22:29
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
22:32
22:33
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
22:35
22:36
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
22:39
22:39
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
22:42
22:42
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
22:44
22:45
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
22:46
22:47
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
22:50
22:50
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
22:52
22:53
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
22:55
22:56
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
22:57
22:57
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
23:05
23:06
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
23:09
23:09
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
23:12
23:12
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
23:17
23:18
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:21
23:22
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
23:25
23:26
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
23:31
23:31
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
23:34
23:34
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
23:37
23:37
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
23:40
23:40
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
23:43
23:43
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
23:47
23:47
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
23:50
23:50
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
23:53
23:53
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
23:56
23:56
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
00:00
00:01
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
00:04
00:05
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
00:07
00:08
62 км.
2 ч. 5 мин.
Купавна
00:11
00:12
64 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 33км
00:14
00:15
66 км.
2 ч. 12 мин.
Электроугли
00:18
00:19
69 км.
2 ч. 16 мин.
Платформа 43км
00:23
00:24
74 км.
2 ч. 21 мин.
Храпуново
00:27
00:27
77 км.
2 ч. 25 мин.
Есино
00:29
00:30
78 км.
2 ч. 27 мин.
Фрязево
00:34
00:35
83 км.
2 ч. 32 мин.
Казанское
00:40
00:41
90 км.
2 ч. 38 мин.
Вохна
00:44
00:45
93 км.
2 ч. 42 мин.
Павловский Посад
00:48
00:49
95 км.
2 ч. 46 мин.
Назарьево
00:54
00:54
101 км.
2 ч. 52 мин.
Дрезна
00:58
00:59
105 км.
2 ч. 56 мин.
Кабаново
01:03
01:04
110 км.
3 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 87км
01:06
01:07
112 км.
3 ч. 4 мин.
Орехово-Зуево
01:10
01:11
114 км.
3 ч. 8 мин.
Крутое
01:16
116 км.
3 ч. 14 мин.
