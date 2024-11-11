Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 688С Кропоткин (ст. Кавказская) — Ставрополь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
3 ч. 38 мин.
04:23
7
Маршрут следования поезда 688С Кропоткин (ст. Кавказская) — Ставрополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кропоткин (ст. Кавказская) — Ставрополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кавказская
00:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темижбекская
01:22
01:25
21 км.
0 ч. 37 мин.
Расшеватка
01:58
02:08
49 км.
1 ч. 13 мин.
Передовая
02:34
02:36
74 км.
1 ч. 49 мин.
Изобильная
02:58
03:00
90 км.
2 ч. 13 мин.
Палагиада
03:50
03:55
122 км.
3 ч. 5 мин.
Ставрополь
04:23
130 км.
3 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кропоткин (ст. Кавказская) → Ставрополь Распечатать расписание поезда