Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 689С Невинномысская — Черкесск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Невинномысская — Черкесск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Невинномысская
06:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Черкесск
08:02
44 км.
1 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон не новый, постельное белье и матрасы все в пятнах. Хорошо, что рядом было свободно и я смогла поменять матрас на нормальный. Так бы ехала на таком… Поездка не понравилась.
Поездка прошла быстро и нормально. Никаких нареканий особо не возникало. Поэтому ничего плохого сказать не могу по поводу поезда.
Грязь по углам и пыль на окнах. Могли бы хотя бы ради приличия немного стряхнуть её. Сам поезд нормально, но грязно.
Напротив ехал какой-то алкаш. Который как зашел в вагон – хоть нос затыкай. Воняло очень сильно. Все ощущение от поездки попортил. Сейчас этот поезд у меня будет ассоциироваться с подобными личностями.
Билет не дорогой и это большой плюс. Поэтому сильно жаловаться на то, что туалет был очень грязным не буду. Проводника всю дорогу не было ни видно, ни слышно.