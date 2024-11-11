Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6902 Москва — Дубна . Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Расписание поезда Москва — Дубна с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Москва Савеловская 04:35 0 км. 0 ч. 0 мин. Тимирязевская 04:42 0 мин. 04:42 2 км. 0 ч. 7 мин. Остановочный пункт Петровско-Разумовская 04:45 1 мин. 04:46 103 км. 0 ч. 10 мин. Окружная 04:48 1 мин. 04:49 206 км. 0 ч. 13 мин. Дегунино 04:51 0 мин. 04:51 208 км. 0 ч. 16 мин. Бескудниково 04:53 1 мин. 04:54 209 км. 0 ч. 18 мин. Лианозово 04:57 0 мин. 04:57 210 км. 0 ч. 22 мин. Марк 04:59 1 мин. 05:00 211 км. 0 ч. 24 мин. Новодачная 05:02 1 мин. 05:03 213 км. 0 ч. 27 мин. Долгопрудная 05:05 0 мин. 05:05 214 км. 0 ч. 30 мин. Водники 05:07 1 мин. 05:08 215 км. 0 ч. 32 мин. Хлебниково 05:10 1 мин. 05:11 217 км. 0 ч. 35 мин. Шереметьевская 05:13 0 мин. 05:13 218 км. 0 ч. 38 мин. Лобня 05:17 1 мин. 05:18 221 км. 0 ч. 42 мин. Депо 05:20 0 мин. 05:20 222 км. 0 ч. 45 мин. Луговая 05:23 1 мин. 05:24 224 км. 0 ч. 48 мин. Некрасовская 05:27 1 мин. 05:28 226 км. 0 ч. 52 мин. Катуар 05:30 0 мин. 05:30 227 км. 0 ч. 55 мин. Трудовая 05:33 1 мин. 05:34 230 км. 0 ч. 58 мин. Икша 05:40 1 мин. 05:41 235 км. 1 ч. 5 мин. Морозки 05:45 0 мин. 05:45 239 км. 1 ч. 10 мин. Турист 05:49 0 мин. 05:49 243 км. 1 ч. 14 мин. Яхрома 05:54 1 мин. 05:55 247 км. 1 ч. 19 мин. Дмитров 06:01 0 мин. 06:01 252 км. 1 ч. 26 мин. Остановочный пункт имени Барсученко 06:11 0 мин. 06:11 261 км. 1 ч. 36 мин. Орудьево 06:15 1 мин. 06:16 264 км. 1 ч. 40 мин. Вербилки 06:25 4 мин. 06:29 274 км. 1 ч. 50 мин. Соревнование 06:39 4 мин. 06:43 282 км. 2 ч. 4 мин. Запрудная 06:47 1 мин. 06:48 286 км. 2 ч. 12 мин. Темпы 06:55 1 мин. 06:56 296 км. 2 ч. 20 мин. Мельдино 06:59 1 мин. 07:00 299 км. 2 ч. 24 мин. Остановочный пункт 119км 07:03 1 мин. 07:04 302 км. 2 ч. 28 мин. Остановочный пункт 122км 07:07 0 мин. 07:07 304 км. 2 ч. 32 мин. Большая Волга 07:13 1 мин. 07:14 309 км. 2 ч. 38 мин. Дубна 07:27 313 км. 2 ч. 52 мин.