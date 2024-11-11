Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 6902 Москва — Дубна.
Маршрут следования поезда 6902 Москва — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Савеловская
04:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимирязевская
04:42
04:42
2 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
04:45
04:46
103 км.
0 ч. 10 мин.
Окружная
04:48
04:49
206 км.
0 ч. 13 мин.
Дегунино
04:51
04:51
208 км.
0 ч. 16 мин.
Бескудниково
04:53
04:54
209 км.
0 ч. 18 мин.
Лианозово
04:57
04:57
210 км.
0 ч. 22 мин.
Марк
04:59
05:00
211 км.
0 ч. 24 мин.
Новодачная
05:02
05:03
213 км.
0 ч. 27 мин.
Долгопрудная
05:05
05:05
214 км.
0 ч. 30 мин.
Водники
05:07
05:08
215 км.
0 ч. 32 мин.
Хлебниково
05:10
05:11
217 км.
0 ч. 35 мин.
Шереметьевская
05:13
05:13
218 км.
0 ч. 38 мин.
Лобня
05:17
05:18
221 км.
0 ч. 42 мин.
Депо
05:20
05:20
222 км.
0 ч. 45 мин.
Луговая
05:23
05:24
224 км.
0 ч. 48 мин.
Некрасовская
05:27
05:28
226 км.
0 ч. 52 мин.
Катуар
05:30
05:30
227 км.
0 ч. 55 мин.
Трудовая
05:33
05:34
230 км.
0 ч. 58 мин.
Икша
05:40
05:41
235 км.
1 ч. 5 мин.
Морозки
05:45
05:45
239 км.
1 ч. 10 мин.
Турист
05:49
05:49
243 км.
1 ч. 14 мин.
Яхрома
05:54
05:55
247 км.
1 ч. 19 мин.
Дмитров
06:01
06:01
252 км.
1 ч. 26 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
06:11
06:11
261 км.
1 ч. 36 мин.
Орудьево
06:15
06:16
264 км.
1 ч. 40 мин.
Вербилки
06:25
06:29
274 км.
1 ч. 50 мин.
Соревнование
06:39
06:43
282 км.
2 ч. 4 мин.
Запрудная
06:47
06:48
286 км.
2 ч. 12 мин.
Темпы
06:55
06:56
296 км.
2 ч. 20 мин.
Мельдино
06:59
07:00
299 км.
2 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 119км
07:03
07:04
302 км.
2 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 122км
07:07
07:07
304 км.
2 ч. 32 мин.
Большая Волга
07:13
07:14
309 км.
2 ч. 38 мин.
Дубна
07:27
313 км.
2 ч. 52 мин.
