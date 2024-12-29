Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6907 Дубна — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
05:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
05:41
05:45
4 км.
0 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 122км
05:50
05:50
9 км.
0 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 119км
05:54
05:54
11 км.
0 ч. 24 мин.
Мельдино
05:58
05:59
14 км.
0 ч. 28 мин.
Темпы
06:02
06:03
17 км.
0 ч. 32 мин.
Запрудная
06:10
06:11
27 км.
0 ч. 40 мин.
Соревнование
06:16
06:17
31 км.
0 ч. 46 мин.
Вербилки
06:26
06:27
39 км.
0 ч. 56 мин.
Орудьево
06:36
06:36
49 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
06:40
06:40
52 км.
1 ч. 10 мин.
Каналстрой
06:45
06:45
56 км.
1 ч. 15 мин.
Дмитров
06:52
06:53
61 км.
1 ч. 22 мин.
Яхрома
06:59
06:59
66 км.
1 ч. 29 мин.
Турист
07:04
07:05
70 км.
1 ч. 34 мин.
Морозки
07:08
07:09
74 км.
1 ч. 38 мин.
Икша
07:13
07:13
78 км.
1 ч. 43 мин.
Трудовая
07:19
07:19
83 км.
1 ч. 49 мин.
Катуар
07:23
07:24
86 км.
1 ч. 53 мин.
Некрасовская
07:26
07:26
87 км.
1 ч. 56 мин.
Луговая
07:30
07:31
89 км.
2 ч. 0 мин.
Депо
07:33
07:34
91 км.
2 ч. 3 мин.
Лобня
07:37
07:38
92 км.
2 ч. 7 мин.
Шереметьевская
07:42
07:43
95 км.
2 ч. 12 мин.
Хлебниково
07:45
07:45
96 км.
2 ч. 15 мин.
Водники
07:48
07:48
98 км.
2 ч. 18 мин.
Долгопрудная
07:50
07:51
99 км.
2 ч. 20 мин.
Новодачная
07:53
07:53
100 км.
2 ч. 23 мин.
Марк
07:56
07:57
102 км.
2 ч. 26 мин.
Лианозово
07:58
07:59
103 км.
2 ч. 28 мин.
Бескудниково
08:02
08:02
104 км.
2 ч. 32 мин.
Дегунино
08:04
08:05
105 км.
2 ч. 34 мин.
Окружная
08:07
08:08
107 км.
2 ч. 37 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
08:10
08:11
210 км.
2 ч. 40 мин.
Тимирязевская
08:13
08:14
311 км.
2 ч. 43 мин.
Москва Савеловская
08:21
313 км.
2 ч. 51 мин.
