Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6914 Москва — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Савеловская
09:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимирязевская
09:23
09:23
2 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
09:26
09:27
103 км.
0 ч. 10 мин.
Окружная
09:29
09:30
206 км.
0 ч. 13 мин.
Дегунино
09:32
09:32
208 км.
0 ч. 16 мин.
Бескудниково
09:34
09:35
209 км.
0 ч. 18 мин.
Лианозово
09:38
09:38
210 км.
0 ч. 22 мин.
Марк
09:40
09:41
211 км.
0 ч. 24 мин.
Новодачная
09:43
09:44
213 км.
0 ч. 27 мин.
Долгопрудная
09:46
09:46
214 км.
0 ч. 30 мин.
Водники
09:48
09:49
215 км.
0 ч. 32 мин.
Хлебниково
09:51
09:52
217 км.
0 ч. 35 мин.
Шереметьевская
09:54
09:54
218 км.
0 ч. 38 мин.
Лобня
09:58
09:58
221 км.
0 ч. 42 мин.
Депо
10:00
10:01
222 км.
0 ч. 44 мин.
Катуар
10:07
10:07
229 км.
0 ч. 51 мин.
Икша
10:16
10:16
238 км.
1 ч. 0 мин.
Дмитров
10:32
10:32
256 км.
1 ч. 16 мин.
Остановочный пункт имени Барсученко
10:42
10:42
265 км.
1 ч. 26 мин.
Орудьево
10:46
10:47
268 км.
1 ч. 30 мин.
Вербилки
10:56
10:56
278 км.
1 ч. 40 мин.
Соревнование
11:04
11:05
286 км.
1 ч. 48 мин.
Запрудная
11:09
11:10
290 км.
1 ч. 53 мин.
Темпы
11:17
11:18
300 км.
2 ч. 1 мин.
Мельдино
11:21
11:22
303 км.
2 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 119км
11:25
11:26
306 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 122км
11:29
11:29
308 км.
2 ч. 13 мин.
Большая Волга
11:35
11:36
313 км.
2 ч. 19 мин.
Дубна
11:50
317 км.
2 ч. 34 мин.
