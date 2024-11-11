Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 692Э Новороссийск — Ростов-на-Дону. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:55
7 ч. 25 мин.
05:20
10
Маршрут следования поезда 692Э Новороссийск — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
21:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
22:25
22:30
14 км.
0 ч. 30 мин.
Крымская
23:05
23:15
42 км.
1 ч. 10 мин.
Протока
00:14
00:16
79 км.
2 ч. 19 мин.
Полтавская
00:35
00:37
92 км.
2 ч. 40 мин.
Тимашевская
01:38
01:52
156 км.
3 ч. 43 мин.
Брюховецкая
02:15
02:17
175 км.
4 ч. 20 мин.
Каневская
02:44
02:46
207 км.
4 ч. 49 мин.
Староминская-Тимашевск
03:55
03:57
254 км.
6 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
05:20
345 км.
7 ч. 25 мин.
