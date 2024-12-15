Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6923 Дубна — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
11:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
11:34
11:37
4 км.
0 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 122км
11:41
11:42
9 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 119км
11:45
11:45
11 км.
0 ч. 22 мин.
Мельдино
11:49
11:49
14 км.
0 ч. 26 мин.
Темпы
11:52
11:53
17 км.
0 ч. 29 мин.
Запрудная
12:00
12:01
27 км.
0 ч. 37 мин.
Соревнование
12:05
12:06
31 км.
0 ч. 42 мин.
Вербилки
12:14
12:15
39 км.
0 ч. 51 мин.
Дмитров
12:36
12:37
61 км.
1 ч. 13 мин.
Турист
12:46
12:47
71 км.
1 ч. 23 мин.
Морозки
12:50
12:51
75 км.
1 ч. 27 мин.
Икша
12:55
12:55
79 км.
1 ч. 32 мин.
Катуар
13:04
13:04
88 км.
1 ч. 41 мин.
Лобня
13:12
13:13
96 км.
1 ч. 49 мин.
Шереметьевская
13:17
13:18
99 км.
1 ч. 54 мин.
Хлебниково
13:20
13:20
100 км.
1 ч. 57 мин.
Водники
13:23
13:23
102 км.
2 ч. 0 мин.
Долгопрудная
13:25
13:26
103 км.
2 ч. 2 мин.
Новодачная
13:28
13:28
104 км.
2 ч. 5 мин.
Марк
13:31
13:32
106 км.
2 ч. 8 мин.
Лианозово
13:33
13:34
107 км.
2 ч. 10 мин.
Бескудниково
13:37
13:37
108 км.
2 ч. 14 мин.
Дегунино
13:39
13:40
109 км.
2 ч. 16 мин.
Окружная
13:42
13:43
111 км.
2 ч. 19 мин.
Остановочный пункт Петровско-Разумовская
13:45
13:46
214 км.
2 ч. 22 мин.
Тимирязевская
13:48
13:49
315 км.
2 ч. 25 мин.
Москва Савеловская
13:56
317 км.
2 ч. 33 мин.
