Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6924 Казань — Ижевск.
Маршрут следования поезда 6924 Казань — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
05:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ометьево 2
Метро Аметьево
05:27
05:28
4 км.
0 ч. 8 мин.
Ометьево
05:30
05:31
5 км.
0 ч. 11 мин.
Новаторов
05:35
05:36
8 км.
0 ч. 16 мин.
Компрессорный
05:40
05:41
9 км.
0 ч. 21 мин.
Дербышки
05:46
05:47
12 км.
0 ч. 27 мин.
Ж.К. Дербышки
05:51
05:51
14 км.
0 ч. 32 мин.
Кендери
05:56
05:57
18 км.
0 ч. 37 мин.
Высокая Гора
06:02
06:03
22 км.
0 ч. 43 мин.
Куркачи
06:18
06:19
40 км.
0 ч. 59 мин.
Арск
06:35
06:36
61 км.
1 ч. 16 мин.
Корса
06:50
06:51
79 км.
1 ч. 31 мин.
Шемордан
07:02
07:03
95 км.
1 ч. 43 мин.
Иштуган
07:10
07:11
103 км.
1 ч. 51 мин.
Коинсар
07:18
07:19
110 км.
1 ч. 59 мин.
Братья Комаровы
07:33
07:34
124 км.
2 ч. 14 мин.
Кукмор
07:38
07:39
126 км.
2 ч. 19 мин.
Вятские Поляны
07:47
07:48
134 км.
2 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 942км
07:52
07:53
137 км.
2 ч. 33 мин.
Ямное
07:57
07:58
140 км.
2 ч. 38 мин.
Заструг
08:03
08:04
145 км.
2 ч. 44 мин.
Сосновка
08:10
08:11
151 км.
2 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 962км
08:16
08:16
155 км.
2 ч. 57 мин.
Кизнер
08:29
08:33
168 км.
3 ч. 10 мин.
Ягул
08:41
08:42
176 км.
3 ч. 22 мин.
Саркуз
08:51
08:52
185 км.
3 ч. 32 мин.
Люга
09:05
09:05
199 км.
3 ч. 46 мин.
Сардан
09:12
09:13
206 км.
3 ч. 53 мин.
Можга
09:21
09:22
214 км.
4 ч. 2 мин.
Пычас
09:36
09:37
229 км.
4 ч. 17 мин.
Карамбай
09:47
09:48
239 км.
4 ч. 28 мин.
Уром
09:57
09:58
247 км.
4 ч. 38 мин.
Агрыз
10:16
10:17
264 км.
4 ч. 57 мин.
Юски
10:33
10:34
274 км.
5 ч. 14 мин.
Лудзя
10:46
10:47
284 км.
5 ч. 27 мин.
Ижевск
10:58
294 км.
5 ч. 39 мин.
