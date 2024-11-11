Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6926 Казань — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
16:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ометьево 2
Метро Аметьево
16:27
16:28
4 км.
0 ч. 10 мин.
Ометьево
16:31
16:32
5 км.
0 ч. 14 мин.
Компрессорный
16:38
16:39
9 км.
0 ч. 21 мин.
Ж.К. Дербышки
16:46
16:46
15 км.
0 ч. 29 мин.
Арск
17:21
17:22
62 км.
1 ч. 4 мин.
Шемордан
17:51
17:52
95 км.
1 ч. 34 мин.
Братья Комаровы
18:23
18:24
124 км.
2 ч. 6 мин.
Кукмор
18:28
18:29
126 км.
2 ч. 11 мин.
Вятские Поляны
18:38
18:39
134 км.
2 ч. 21 мин.
Ямное
18:46
18:47
139 км.
2 ч. 29 мин.
Заструг
18:55
18:56
144 км.
2 ч. 38 мин.
Сосновка
19:04
19:05
150 км.
2 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 962км
19:10
19:11
154 км.
2 ч. 53 мин.
Кизнер
19:26
19:28
167 км.
3 ч. 9 мин.
Ягул
19:37
19:37
175 км.
3 ч. 20 мин.
Саркуз
19:47
19:48
184 км.
3 ч. 30 мин.
Люга
20:01
20:02
198 км.
3 ч. 44 мин.
Сардан
20:08
20:09
205 км.
3 ч. 51 мин.
Можга
20:18
20:19
213 км.
4 ч. 1 мин.
Пычас
20:35
20:36
228 км.
4 ч. 18 мин.
Карамбай
20:47
20:48
238 км.
4 ч. 30 мин.
Уром
20:59
21:00
246 км.
4 ч. 42 мин.
Агрыз
21:18
21:19
263 км.
5 ч. 1 мин.
Юски
21:34
21:35
273 км.
5 ч. 17 мин.
Лудзя
21:46
21:47
283 км.
5 ч. 29 мин.
Ижевск
21:58
293 км.
5 ч. 41 мин.
