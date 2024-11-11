Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 692Я Печора — Усинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печора — Усинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печора
01:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аранец
02:10
02:11
22 км.
0 ч. 36 мин.
Сыня
02:39
02:45
43 км.
1 ч. 5 мин.
Юкост
03:50
03:58
92 км.
2 ч. 16 мин.
Усинск
05:05
124 км.
3 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Современный хороший вагон. Ехать было одно удовольствие. Я ехала с ребенком 7 лет. Путь не долгий. Перенесли хорошо.
Дуло из окна. Перед станцией Юкост почему-то стояли почни 40 минут. Никто ничего внятного так и не сказал. Меня встречала машина.
Постельное белье очень старое и затертое. Противно было лежать на таком.
Покупал билеты через сайт в интернете. На Входе в вагон были вопросы. Долго проверяли. После наконец пустили. Заволновался думал вообще не пустят.
Билеты стоят не дорого, поезд старенький. Но бодро едет. Проводница на нем одна и та же уже много лет. Поездка прошла замечательно...