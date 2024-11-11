Маршрут следования поезда 6933 Ижевск — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
06:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лудзя
06:25
06:25
10 км.
0 ч. 11 мин.
Юски
06:36
06:37
20 км.
0 ч. 22 мин.
Разъезд 9км
06:40
06:41
23 км.
0 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 4км
06:46
06:47
27 км.
0 ч. 32 мин.
Агрыз
06:53
06:54
30 км.
0 ч. 39 мин.
Уром
07:10
07:10
47 км.
0 ч. 56 мин.
Карамбай
07:19
07:20
55 км.
1 ч. 5 мин.
Пычас
07:29
07:29
65 км.
1 ч. 15 мин.
Можга
07:44
07:45
80 км.
1 ч. 30 мин.
Сардан
07:52
07:53
88 км.
1 ч. 38 мин.
Люга
07:59
07:59
95 км.
1 ч. 45 мин.
Саркуз
08:10
08:11
109 км.
1 ч. 56 мин.
Ягул
08:21
08:21
118 км.
2 ч. 7 мин.
Кизнер
08:34
08:35
126 км.
2 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 962км
08:47
08:47
139 км.
2 ч. 33 мин.
Сосновка
08:53
08:54
143 км.
2 ч. 39 мин.
Заструг
09:00
09:01
149 км.
2 ч. 46 мин.
Ямное
09:06
09:07
154 км.
2 ч. 52 мин.
Вятские Поляны
09:14
09:15
159 км.
3 ч. 0 мин.
Кукмор
09:25
09:26
167 км.
3 ч. 11 мин.
Братья Комаровы
09:29
09:29
169 км.
3 ч. 15 мин.
Шемордан
09:57
09:58
198 км.
3 ч. 43 мин.
Корса
10:10
10:11
214 км.
3 ч. 56 мин.
Арск
10:29
10:30
232 км.
4 ч. 15 мин.
Ж.К. Дербышки
11:10
11:11
279 км.
4 ч. 56 мин.
Дербышки
11:15
11:16
281 км.
5 ч. 1 мин.
Компрессорный
11:21
11:22
284 км.
5 ч. 7 мин.
Ометьево
11:31
11:34
288 км.
5 ч. 17 мин.
Ометьево 2
Метро Аметьево
11:36
11:38
289 км.
5 ч. 22 мин.
Казань
Пассажирская
11:52
293 км.
5 ч. 38 мин.
