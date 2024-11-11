Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6935 Ижевск — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
16:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лудзя
17:05
17:06
10 км.
0 ч. 12 мин.
Юски
17:17
17:18
20 км.
0 ч. 24 мин.
Разъезд 9км
17:21
17:22
23 км.
0 ч. 28 мин.
Агрыз
17:33
17:35
30 км.
0 ч. 40 мин.
Уром
17:51
17:52
47 км.
0 ч. 58 мин.
Карамбай
18:01
18:02
55 км.
1 ч. 8 мин.
Пычас
18:12
18:13
65 км.
1 ч. 19 мин.
Можга
18:28
18:29
80 км.
1 ч. 35 мин.
Сардан
18:36
18:37
88 км.
1 ч. 43 мин.
Люга
18:44
18:45
95 км.
1 ч. 51 мин.
Саркуз
18:57
18:58
109 км.
2 ч. 4 мин.
Ягул
19:07
19:08
118 км.
2 ч. 14 мин.
Кизнер
19:17
19:19
126 км.
2 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 962км
19:31
19:31
139 км.
2 ч. 38 мин.
Сосновка
19:36
19:37
143 км.
2 ч. 43 мин.
Заструг
19:43
19:44
149 км.
2 ч. 50 мин.
Ямное
19:50
19:52
154 км.
2 ч. 57 мин.
Вятские Поляны
20:00
20:01
159 км.
3 ч. 7 мин.
Кукмор
20:11
20:12
167 км.
3 ч. 18 мин.
Братья Комаровы
20:15
20:15
169 км.
3 ч. 22 мин.
Шемордан
20:42
20:43
198 км.
3 ч. 49 мин.
Арск
21:10
21:11
231 км.
4 ч. 17 мин.
Ж.К. Дербышки
21:49
21:50
278 км.
4 ч. 56 мин.
Компрессорный
22:00
22:01
284 км.
5 ч. 7 мин.
Ометьево
22:07
22:08
288 км.
5 ч. 14 мин.
Ометьево 2
Метро Аметьево
22:10
22:11
289 км.
5 ч. 17 мин.
Казань
Пассажирская
22:20
293 км.
5 ч. 27 мин.
