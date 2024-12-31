Маршрут следования поезда 693Б Гомель (Беларусь) — Могилев.
21:03
2 ч. 39 мин.
23:42
Маршрут следования поезда 693Б Гомель (Беларусь) — Могилев на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Могилев с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
21:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
21:36
21:37
42 км.
0 ч. 33 мин.
Жлобин
22:02
22:04
82 км.
0 ч. 59 мин.
Рогачев
22:25
22:26
104 км.
1 ч. 22 мин.
Быхов
22:59
23:00
152 км.
1 ч. 56 мин.
Могилев 2
23:33
23:34
196 км.
2 ч. 30 мин.
Могилев 1
23:42
198 км.
2 ч. 39 мин.
