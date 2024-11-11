Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 693Я Микунь — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Микунь — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Микунь
05:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Разъезд 14км
05:19
05:20
10 км.
0 ч. 19 мин.
Усть-Вымь
05:39
05:40
24 км.
0 ч. 39 мин.
Язель
06:22
06:24
53 км.
1 ч. 22 мин.
Койты
06:39
06:41
65 км.
1 ч. 39 мин.
Эжва
06:49
06:51
70 км.
1 ч. 49 мин.
Човью
07:00
07:18
78 км.
2 ч. 0 мин.
Сыктывкар
07:29
85 км.
2 ч. 29 мин.
