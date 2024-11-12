Маршрут следования и продажа билетов
3 ч. 45 мин.
17:13
19
Маршрут следования поезда 6940 Кропоткин (ст. Кавказская) — Ставрополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кропоткин (ст. Кавказская) — Ставрополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кавказская
13:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гетмановская
13:43
13:44
8 км.
0 ч. 15 мин.
Темижбекская
14:01
14:03
20 км.
0 ч. 33 мин.
Краснокубанская
14:14
14:14
28 км.
0 ч. 46 мин.
Григорополисская
14:24
14:25
35 км.
0 ч. 56 мин.
Расшеватка
14:41
14:42
49 км.
1 ч. 13 мин.
Кармалиновский
14:52
14:52
58 км.
1 ч. 24 мин.
Передовая
15:07
15:08
73 км.
1 ч. 39 мин.
Изобильная
15:27
15:35
89 км.
1 ч. 59 мин.
Рыздвяная
15:57
15:58
104 км.
2 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 129км
16:07
16:07
105 км.
2 ч. 39 мин.
Палагиада
16:18
16:33
106 км.
2 ч. 50 мин.
Вязники
16:37
16:37
107 км.
3 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 144км
16:43
16:44
108 км.
3 ч. 15 мин.
Бермедский
16:46
16:46
109 км.
3 ч. 18 мин.
Ягодка
16:51
16:52
110 км.
3 ч. 23 мин.
Маяк
16:57
16:57
111 км.
3 ч. 29 мин.
Чукотский
17:01
17:02
112 км.
3 ч. 33 мин.
Ставрополь
17:13
113 км.
3 ч. 45 мин.
