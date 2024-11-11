Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 697Г Ижевск — Агрыз на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Агрыз с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
00:40
32 км.
0 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводники очень хорошие. Однако мне не хватало розеток в самом купе. Хотела подключить ноутбук – розетка была только на коридоре. Туалет чистый. По чистоте тоже никаких нареканий у меня нет.
Проводница сама продавала пассажирам спиртное. Причем его употреблять в вагонах поезда запрещено! Как можно построить какое-то нормальное общество, если происходит вот такое?
Начальником поезда оказалась женщина, что меня сильно удивило! Доброжелательная такая, приятная. Проводница тоже была очень культурная и вежливая. Сильное неудобство мне принес сам вагон, который постоянно шатало из стороны в сторону!
Во время поездки возник небольшой конфликт с соседом, который не знал как себя вести. Пришлось вызвать начальника поезда, который пришел и расставил все по своим местам. В поезде было много выпивших и тех, кто «догонялся» по дороге.
Минусы – никаких биотуалетов. Все идет прямо на рельсы. Никаких кондиционеров. Если жарко -терпи и обливайся потом. А также старый вагон. Плюсы – вежливые проводницы. И в целом неплохой персонал. Приехал вовремя и строго по расписанию.