Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 697С Элиста — Кропоткин (ст. Кавказская).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 697С Элиста — Кропоткин (ст. Кавказская) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Элиста — Кропоткин (ст. Кавказская) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Элиста
15:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ипатово
19:39
19:41
125 км.
3 ч. 40 мин.
Светлоград
20:39
21:01
165 км.
4 ч. 40 мин.
Палагиада
22:31
22:33
235 км.
6 ч. 32 мин.
Изобильная
23:10
23:12
267 км.
7 ч. 11 мин.
Передовая
23:32
23:34
283 км.
7 ч. 33 мин.
Расшеватка
23:59
00:01
308 км.
8 ч. 0 мин.
Темижбекская
00:36
00:40
336 км.
8 ч. 37 мин.
Кавказская
01:30
357 км.
9 ч. 31 мин.
