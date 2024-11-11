Маршрут следования поезда 698С Кропоткин (ст. Кавказская) — Элиста на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кропоткин (ст. Кавказская) — Элиста с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кавказская
05:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темижбекская
06:20
06:22
21 км.
0 ч. 38 мин.
Расшеватка
06:55
06:57
49 км.
1 ч. 13 мин.
Передовая
07:23
07:25
74 км.
1 ч. 41 мин.
Изобильная
07:46
07:48
90 км.
2 ч. 4 мин.
Палагиада
08:27
08:29
122 км.
2 ч. 45 мин.
Светлоград
09:57
10:19
192 км.
4 ч. 15 мин.
Ипатово
11:14
11:16
232 км.
5 ч. 32 мин.
Элиста
15:04
357 км.
9 ч. 22 мин.
