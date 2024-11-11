Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 698Я Сыктывкар — Микунь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 698Я Сыктывкар — Микунь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Микунь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
15:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Човью
15:25
15:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Эжва
15:51
15:53
15 км.
0 ч. 37 мин.
Койты
16:02
16:03
20 км.
0 ч. 48 мин.
Язель
16:15
16:16
32 км.
1 ч. 1 мин.
Разъезд 47км
16:30
16:31
43 км.
1 ч. 16 мин.
Усть-Вымь
16:47
17:05
60 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 26км
17:11
17:12
62 км.
1 ч. 57 мин.
Разъезд 14км
17:28
17:29
74 км.
2 ч. 14 мин.
Микунь
17:49
84 км.
2 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сыктывкар → Микунь Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагоны со свалки притащили. Все скрипит и разваливается что ехать невозможно. Даже не знаю что и сказать. Если хотите видеть самый раздолбанный поезд который ездит по дороге – это ваш вариант.
В вагоне было душно. Кондиционер ясное дело не работал и не собирался видимо это делать. Биотуалетов тоже не было. Все как 200 лет назад – прямо на рельсы. Культура…
Не скажу что поезд супер комфортный. Но за счет того что проводники старались и были очень вежливыми – считаю что поездка удалась.
Минусы поезда в котором едешь с детьми и нет биотуалета в том, что ты не объяснишь ребенку что пока что нужно потерпеть пол часа, потому что поезд едет в санзоне. Обьяснить это 3 летнему ребенку невозможно. Жду скорей бы цивилизация и до наших краев дошла
Спасибо поездка понравилась поезд ехал медленно. В вагоне было не много людей. Мне все понравилось.