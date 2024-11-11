Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6992 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
08:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Электрозаводская
08:51
08:52
3 км.
0 ч. 7 мин.
Сортировочная
Москва Казанское Направление
08:54
08:55
5 км.
0 ч. 10 мин.
Авиамоторная
08:57
08:58
6 км.
0 ч. 13 мин.
Андроновка
08:59
09:00
7 км.
0 ч. 15 мин.
Перово
09:03
09:03
8 км.
0 ч. 19 мин.
Плющево
09:05
09:05
9 км.
0 ч. 21 мин.
Вешняки
09:07
09:08
10 км.
0 ч. 23 мин.
Выхино
09:09
09:10
11 км.
0 ч. 25 мин.
Косино
09:13
09:13
13 км.
0 ч. 29 мин.
Ухтомская
09:15
09:15
14 км.
0 ч. 31 мин.
Люберцы I
09:19
09:21
16 км.
0 ч. 35 мин.
Фабричная
09:36
09:37
38 км.
0 ч. 52 мин.
Раменское
09:39
09:40
39 км.
0 ч. 55 мин.
Бронницы
09:49
09:49
50 км.
1 ч. 5 мин.
Белоозерская
09:54
09:55
56 км.
1 ч. 10 мин.
Фаустово
09:58
09:58
59 км.
1 ч. 14 мин.
Золотово
10:00
10:01
61 км.
1 ч. 16 мин.
Виноградово
10:03
10:04
63 км.
1 ч. 19 мин.
Конобеево
10:08
10:09
69 км.
1 ч. 24 мин.
Платформа 88км
10:15
10:16
77 км.
1 ч. 31 мин.
Воскресенск
10:18
10:19
79 км.
1 ч. 34 мин.
Шиферная
10:22
10:23
82 км.
1 ч. 38 мин.
Москворецкая
10:25
10:25
83 км.
1 ч. 41 мин.
Цемгигант
10:27
10:28
85 км.
1 ч. 43 мин.
Пески
10:31
10:32
89 км.
1 ч. 47 мин.
Коломна
10:40
10:41
101 км.
1 ч. 56 мин.
Голутвин
10:44
10:45
103 км.
2 ч. 0 мин.
Щурово
10:49
10:49
106 км.
2 ч. 5 мин.
Черная
10:54
10:54
112 км.
2 ч. 10 мин.
Луховицы
11:01
11:01
121 км.
2 ч. 17 мин.
Платформа 142км
11:05
11:06
125 км.
2 ч. 21 мин.
Подлипки
11:09
11:10
129 км.
2 ч. 25 мин.
Фруктовая
11:17
11:17
136 км.
2 ч. 33 мин.
Алпатьево
11:22
11:22
141 км.
2 ч. 38 мин.
Слемы
11:26
11:27
146 км.
2 ч. 42 мин.
Дивово
11:31
11:32
150 км.
2 ч. 47 мин.
Истодники
11:36
11:37
156 км.
2 ч. 52 мин.
Рыбное
11:42
11:43
160 км.
2 ч. 58 мин.
Ходынино
11:46
11:47
161 км.
3 ч. 2 мин.
Депо
11:49
11:50
162 км.
3 ч. 5 мин.
Рязань-Сортировочная
11:51
11:52
163 км.
3 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 187км
11:56
11:56
165 км.
3 ч. 12 мин.
Недостоево
12:00
12:00
167 км.
3 ч. 16 мин.
Дягилево
12:03
12:04
169 км.
3 ч. 19 мин.
Лагерный
12:06
12:07
172 км.
3 ч. 22 мин.
Рязань 1
12:13
174 км.
3 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Рязань Распечатать расписание поезда