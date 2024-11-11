Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6996 Москва — Рязань.
Маршрут следования поезда 6996 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выхино
19:39
19:40
11 км.
0 ч. 16 мин.
Люберцы I
19:46
19:47
17 км.
0 ч. 23 мин.
Раменское
20:03
20:04
41 км.
0 ч. 40 мин.
Бронницы
20:13
20:14
52 км.
0 ч. 50 мин.
Белоозерская
20:20
20:21
58 км.
0 ч. 57 мин.
Фаустово
20:24
20:25
61 км.
1 ч. 1 мин.
Золотово
20:28
20:28
63 км.
1 ч. 5 мин.
Виноградово
20:32
20:33
65 км.
1 ч. 9 мин.
Конобеево
20:38
20:38
71 км.
1 ч. 15 мин.
Платформа 88км
20:45
20:46
79 км.
1 ч. 22 мин.
Воскресенск
20:48
20:49
81 км.
1 ч. 25 мин.
Шиферная
20:52
20:53
84 км.
1 ч. 29 мин.
Москворецкая
20:55
20:55
85 км.
1 ч. 32 мин.
Цемгигант
20:57
20:58
87 км.
1 ч. 34 мин.
Пески
21:01
21:02
91 км.
1 ч. 38 мин.
Конев Бор
21:04
21:05
93 км.
1 ч. 41 мин.
Хорошево
21:09
21:09
98 км.
1 ч. 46 мин.
Платформа 113км
21:12
21:13
101 км.
1 ч. 49 мин.
Коломна
21:15
21:16
103 км.
1 ч. 52 мин.
Голутвин
21:19
21:20
105 км.
1 ч. 56 мин.
Щурово
21:24
21:24
108 км.
2 ч. 1 мин.
Черная
21:29
21:29
114 км.
2 ч. 6 мин.
Луховицы
21:36
21:37
123 км.
2 ч. 13 мин.
Платформа 142км
21:41
21:41
127 км.
2 ч. 18 мин.
Подлипки
21:45
21:45
131 км.
2 ч. 22 мин.
Фруктовая
21:52
21:53
138 км.
2 ч. 29 мин.
Алпатьево
21:57
21:58
143 км.
2 ч. 34 мин.
Слемы
22:02
22:03
148 км.
2 ч. 39 мин.
Дивово
22:07
22:08
152 км.
2 ч. 44 мин.
Истодники
22:13
22:13
158 км.
2 ч. 50 мин.
Платформа 179км
22:17
22:18
159 км.
2 ч. 54 мин.
Рыбное
22:20
22:21
160 км.
2 ч. 57 мин.
Ходынино
22:23
22:24
161 км.
3 ч. 0 мин.
Рязань-Сортировочная
22:27
22:27
162 км.
3 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 187км
22:31
22:31
164 км.
3 ч. 8 мин.
Платформа 189км
22:34
22:34
165 км.
3 ч. 11 мин.
Недостоево
22:36
22:37
166 км.
3 ч. 13 мин.
Дягилево
22:39
22:40
168 км.
3 ч. 16 мин.
Лагерный
22:43
22:43
171 км.
3 ч. 20 мин.
Рязань 1
22:49
173 км.
3 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Рязань Распечатать расписание поезда