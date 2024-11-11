Маршрут следования поезда 6997 Рязань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 1
17:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лагерный
17:07
17:08
2 км.
0 ч. 6 мин.
Дягилево
17:10
17:11
5 км.
0 ч. 9 мин.
Недостоево
17:14
17:14
7 км.
0 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 187км
17:17
17:17
9 км.
0 ч. 16 мин.
Рязань-Сортировочная
17:20
17:20
11 км.
0 ч. 19 мин.
Депо
17:22
17:22
12 км.
0 ч. 21 мин.
Ходынино
17:24
17:24
13 км.
0 ч. 23 мин.
Рыбное
17:26
17:27
14 км.
0 ч. 25 мин.
Истодники
17:32
17:32
18 км.
0 ч. 31 мин.
Дивово
17:38
17:39
24 км.
0 ч. 37 мин.
Слемы
17:44
17:44
28 км.
0 ч. 43 мин.
Алпатьево
17:51
17:51
33 км.
0 ч. 50 мин.
Фруктовая
17:57
17:58
38 км.
0 ч. 56 мин.
Подлипки
18:04
18:05
45 км.
1 ч. 3 мин.
Платформа 142км
18:08
18:09
49 км.
1 ч. 7 мин.
Луховицы
18:13
18:14
53 км.
1 ч. 12 мин.
Черная
18:23
18:23
62 км.
1 ч. 22 мин.
Щурово
18:29
18:29
68 км.
1 ч. 28 мин.
Голутвин
18:33
18:34
71 км.
1 ч. 32 мин.
Коломна
18:37
18:38
73 км.
1 ч. 36 мин.
Пески
18:49
18:49
85 км.
1 ч. 48 мин.
Цемгигант
18:53
18:54
89 км.
1 ч. 52 мин.
Москворецкая
18:56
18:56
91 км.
1 ч. 55 мин.
Шиферная
19:00
19:22
92 км.
1 ч. 59 мин.
Воскресенск
19:27
19:28
95 км.
2 ч. 26 мин.
Платформа 88км
19:30
19:31
97 км.
2 ч. 29 мин.
Конобеево
19:38
19:38
105 км.
2 ч. 37 мин.
Виноградово
19:43
19:43
111 км.
2 ч. 42 мин.
Золотово
19:46
19:46
113 км.
2 ч. 45 мин.
Фаустово
19:48
19:49
115 км.
2 ч. 47 мин.
Белоозерская
19:52
19:52
118 км.
2 ч. 51 мин.
Бронницы
19:57
19:58
124 км.
2 ч. 56 мин.
Раменское
20:06
20:06
135 км.
3 ч. 5 мин.
Люберцы I
20:22
20:23
159 км.
3 ч. 21 мин.
Выхино
20:28
20:29
165 км.
3 ч. 27 мин.
Авиамоторная
20:35
20:36
172 км.
3 ч. 34 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:47
176 км.
3 ч. 46 мин.
