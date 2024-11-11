Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7010 Барнаул — Бийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 7010 Барнаул — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
04:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кузнечная(Оп 3 км
05:10
05:12
14 км.
0 ч. 22 мин.
Овчинниково
05:53
05:55
60 км.
1 ч. 5 мин.
Гордеево
06:09
06:11
71 км.
1 ч. 21 мин.
Большая Речка
06:30
06:32
85 км.
1 ч. 42 мин.
Загайново
06:44
06:46
94 км.
1 ч. 56 мин.
Буланиха
06:58
07:00
108 км.
2 ч. 10 мин.
Зональный
07:15
07:17
124 км.
2 ч. 27 мин.
Бийск
07:40
145 км.
2 ч. 52 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Барнаул → Бийск Распечатать расписание поезда