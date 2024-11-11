Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7040 Москва — Рязань.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 7040 Москва — Рязань со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выхино
07:31
07:32
11 км.
0 ч. 15 мин.
Отдых
07:50
07:51
34 км.
0 ч. 34 мин.
Платформа 88км
08:24
08:25
80 км.
1 ч. 8 мин.
Голутвин
08:52
08:53
107 км.
1 ч. 36 мин.
Луховицы
09:07
09:08
125 км.
1 ч. 51 мин.
Фруктовая
09:22
09:23
140 км.
2 ч. 6 мин.
Рыбное
09:44
09:45
165 км.
2 ч. 28 мин.
Рязань 1
10:02
182 км.
2 ч. 46 мин.
