Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7042 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выхино
13:00
13:01
11 км.
0 ч. 15 мин.
Отдых
13:19
13:20
34 км.
0 ч. 34 мин.
Платформа 88км
13:50
13:51
80 км.
1 ч. 5 мин.
Голутвин
14:10
14:11
107 км.
1 ч. 25 мин.
Луховицы
14:24
14:25
125 км.
1 ч. 39 мин.
Фруктовая
14:37
14:38
140 км.
1 ч. 52 мин.
Рыбное
14:58
14:59
165 км.
2 ч. 13 мин.
Рязань 1
15:16
182 км.
2 ч. 31 мин.
