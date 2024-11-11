Маршрут следования поезда 7044 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
18:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выхино
18:40
18:41
11 км.
0 ч. 15 мин.
Платформа 88км
19:34
19:35
80 км.
1 ч. 9 мин.
Голутвин
20:04
20:05
107 км.
1 ч. 39 мин.
Луховицы
20:18
20:19
125 км.
1 ч. 53 мин.
Фруктовая
20:31
20:32
140 км.
2 ч. 6 мин.
Рыбное
20:52
20:53
165 км.
2 ч. 27 мин.
Рязань 1
21:10
182 км.
2 ч. 45 мин.
