Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7046 Москва — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Савеловская
18:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окружная
19:04
19:05
5 км.
0 ч. 13 мин.
Долгопрудная
19:21
19:22
15 км.
0 ч. 30 мин.
Лобня
19:32
19:33
23 км.
0 ч. 41 мин.
Дмитров
20:04
20:05
59 км.
1 ч. 13 мин.
Вербилки
20:27
20:30
81 км.
1 ч. 36 мин.
Большая Волга
21:09
21:10
114 км.
2 ч. 18 мин.
Дубна
21:22
118 км.
2 ч. 31 мин.
