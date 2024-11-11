Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7061 Кольцово — Качканар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кольцово — Качканар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Аэропорт Кольцово
02:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Компрессорный Завод
02:09
02:10
4 км.
0 ч. 8 мин.
Шарташ
02:21
02:22
13 км.
0 ч. 20 мин.
Первомайская
02:24
02:25
14 км.
0 ч. 23 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:30
02:37
16 км.
0 ч. 29 мин.
Виз
02:42
02:43
18 км.
0 ч. 41 мин.
Верх-Нейвинск
03:35
03:37
69 км.
1 ч. 34 мин.
Невьянск
03:57
03:58
95 км.
1 ч. 56 мин.
Нижний Тагил
04:35
04:40
142 км.
2 ч. 34 мин.
Баранчинская
05:19
05:20
176 км.
3 ч. 18 мин.
Гороблагодатская
05:29
05:30
185 км.
3 ч. 28 мин.
Качканар
06:32
234 км.
4 ч. 31 мин.
