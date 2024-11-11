Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 706Б Могилев — Полоцк.
Маршрут следования поезда 706Б Могилев — Полоцк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Могилев — Полоцк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Могилев 1
17:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шклов
17:48
17:50
32 км.
0 ч. 26 мин.
Орша-Центральная
18:20
18:23
66 км.
0 ч. 58 мин.
Богушевская
18:58
19:00
103 км.
1 ч. 36 мин.
Витебск
19:34
19:36
142 км.
2 ч. 12 мин.
Шумилино
20:08
20:10
179 км.
2 ч. 46 мин.
Полоцк
20:52
235 км.
3 ч. 30 мин.
