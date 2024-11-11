Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7084 Москва — Рязань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 7084 Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
08:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Выхино
08:46
08:47
11 км.
0 ч. 16 мин.
Платформа 88км
09:33
09:34
80 км.
1 ч. 3 мин.
Коломна
09:53
09:54
106 км.
1 ч. 23 мин.
Голутвин
10:00
10:12
108 км.
1 ч. 30 мин.
Луховицы
10:26
10:27
126 км.
1 ч. 56 мин.
Фруктовая
10:40
10:41
141 км.
2 ч. 10 мин.
Рыбное
11:00
11:01
166 км.
2 ч. 30 мин.
Рязань 1
11:17
183 км.
2 ч. 47 мин.
