Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7101 Дубна — Одинцово. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 7101 Дубна — Одинцово на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Одинцово с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
03:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
03:41
03:42
4 км.
0 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 122км
03:47
03:47
9 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 119км
03:51
03:51
11 км.
0 ч. 22 мин.
Мельдино
03:55
03:56
14 км.
0 ч. 26 мин.
Темпы
03:59
04:00
17 км.
0 ч. 30 мин.
Запрудная
04:07
04:08
27 км.
0 ч. 38 мин.
Соревнование
04:13
04:14
31 км.
0 ч. 44 мин.
Вербилки
04:23
04:24
39 км.
0 ч. 54 мин.
Дмитров
04:45
04:46
61 км.
1 ч. 16 мин.
Лобня
05:16
05:17
97 км.
1 ч. 47 мин.
Шереметьевская
05:21
05:21
100 км.
1 ч. 52 мин.
Долгопрудная
05:27
05:28
105 км.
1 ч. 58 мин.
Окружная
05:43
05:44
115 км.
2 ч. 14 мин.
Москва Савеловская
05:55
05:56
120 км.
2 ч. 26 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
06:01
06:02
122 км.
2 ч. 32 мин.
Славянский Бульвар
06:14
06:15
130 км.
2 ч. 45 мин.
Сколково
06:24
06:24
138 км.
2 ч. 55 мин.
Одинцово
06:33
142 км.
3 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Дубна → Одинцово Распечатать расписание поезда