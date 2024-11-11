Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7140 Одинцово — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Одинцово — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Одинцово
21:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сколково
21:33
21:34
4 км.
0 ч. 5 мин.
Славянский Бульвар
21:42
21:43
12 км.
0 ч. 14 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
22:00
22:01
20 км.
0 ч. 32 мин.
Москва Савеловская
22:06
22:07
22 км.
0 ч. 38 мин.
Окружная
22:18
22:19
27 км.
0 ч. 50 мин.
Долгопрудная
22:35
22:36
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лобня
22:48
22:49
45 км.
1 ч. 20 мин.
Дмитров
23:19
23:20
81 км.
1 ч. 51 мин.
Вербилки
23:45
23:46
103 км.
2 ч. 17 мин.
Большая Волга
00:15
00:16
136 км.
2 ч. 47 мин.
Дубна
00:30
140 км.
3 ч. 2 мин.
