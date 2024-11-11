Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7151 Онега — Архангельск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
02:30
4 ч. 18 мин.
06:48
19
Маршрут следования поезда 7151 Онега — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Онега — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Онега
02:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пост 243км
02:53
03:03
20 км.
0 ч. 23 мин.
Вонгуда
03:08
03:09
23 км.
0 ч. 38 мин.
Глазаниха
03:28
03:29
46 км.
0 ч. 58 мин.
Мудьюга
03:40
03:41
58 км.
1 ч. 10 мин.
Кодино
03:58
03:58
79 км.
1 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 331км
04:18
04:18
102 км.
1 ч. 48 мин.
Урамец
04:26
04:26
109 км.
1 ч. 56 мин.
Обозерская
04:39
04:49
122 км.
2 ч. 9 мин.
Пермилово
05:05
05:06
140 км.
2 ч. 35 мин.
Разъезд 1028км
05:14
05:14
148 км.
2 ч. 44 мин.
Малька
05:20
05:20
158 км.
2 ч. 50 мин.
Холмогорская
05:26
05:26
164 км.
2 ч. 56 мин.
Ломовое
05:47
05:47
186 км.
3 ч. 17 мин.
Тундра
06:01
06:02
202 км.
3 ч. 31 мин.
Илес
06:19
06:20
224 км.
3 ч. 49 мин.
Исакогорка
06:29
06:30
232 км.
3 ч. 59 мин.
Смольный Буян
06:44
06:45
243 км.
4 ч. 14 мин.
Архангельск-Город
06:48
245 км.
4 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Онега → Архангельск Распечатать расписание поезда