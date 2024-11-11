19:09
4 ч. 14 мин.
23:23
14
Маршрут следования поезда 7153 Архангельск — Онега на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Онега с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
19:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
19:26
19:27
13 км.
0 ч. 17 мин.
Тундра
19:53
19:54
43 км.
0 ч. 44 мин.
Ломовое
20:07
20:08
59 км.
0 ч. 58 мин.
Пермилово
20:47
20:47
105 км.
1 ч. 38 мин.
Обозерская
21:03
21:13
123 км.
1 ч. 54 мин.
Урамец
21:25
21:26
136 км.
2 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 331км
21:33
21:33
143 км.
2 ч. 24 мин.
Кодино
21:53
21:54
166 км.
2 ч. 44 мин.
Мудьюга
22:11
22:11
187 км.
3 ч. 2 мин.
Глазаниха
22:22
22:23
199 км.
3 ч. 13 мин.
Вонгуда
22:43
22:44
222 км.
3 ч. 34 мин.
Пост 243км
22:48
22:58
225 км.
3 ч. 39 мин.
Онега
23:23
245 км.
4 ч. 14 мин.
