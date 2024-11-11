Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7175 Дубна — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
21:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
21:44
21:45
4 км.
0 ч. 10 мин.
Вербилки
22:14
22:15
37 км.
0 ч. 40 мин.
Дмитров
22:36
22:37
59 км.
1 ч. 2 мин.
Лобня
23:07
23:08
95 км.
1 ч. 33 мин.
Долгопрудная
23:20
23:21
103 км.
1 ч. 46 мин.
Окружная
23:37
23:38
113 км.
2 ч. 3 мин.
Москва Савеловская
23:51
118 км.
2 ч. 17 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Дубна → Москва Распечатать расписание поезда